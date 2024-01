Recensione Legion Go | come una Switch | ma per i giochi Windows Lo schermo è super | il software migliorabile

Dopo la Steam Deck e la Rog Ally di Asus arriva anche la Legion Go di Lenovo. Un prodotto diverso, che vuole ritagliarsi uno spazio con uno schermo ... (dday)

Dopo la Steam Deck e la Rog Ally di Asus arriva anche la Legion Go di Lenovo. Un prodotto diverso, che vuole ritagliarsi uno spazio con uno schermo ... (dday)

Design "", ma quanti tasti sul controller Un monolite nero, con le dimensioni dettate dallo schermo circondato da meno di 1 cm di cornice da tutti i lati. Il design non è particolarissimo, ma ...95 condivisioni Condividi Tweet Mattia Armani VIA FONTE Notizie Relazionate AMD Zen 4 Giochi ArticoloLenovoGo, sfida ROG Ally a viso aperto 140 28 Novembre 2023Un nuovo brevetto di Sony si pone l'obiettivo di permettere agli utenti di giocare i titoli già durante la fase di download.Sui social si sta parecchio parlando di Terraria e dell'ultimo aggiornamento, il quale ha subito un rinvio per un motivo inaspettato.