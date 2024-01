Real Madrid | Ancelotti | «Non ho chiesto un regalo a Florentino Perez dal mercato»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa del Re contro l’Arandina Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa del Re contro l’Arandina. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Siamo i campioni in carica e questa competizione ci ha dato molta felicità lo scorso anno. Cercheremo di vincerla di nuovo, domani faremo del nostro meglio. Assenze? Gli unici a non viaggiare sono Kroos, che ha qualche problema, Mendy, Tchouameni e Vinicius, che deve completare il suo recupero. Gli altri saranno con noi. Mendy ci sarà per la Supercoppa, così come Toni. Se houndal ...

Ora si cercherà un nuovo tecnico (Ancelotti ha rinnovato con il) per andare a guidare il Brasile alla prossima Copa America. Il favorito sembra essere Dorival Junior.Fresco di successo contro il Maiorca, l'allenatore italiano ha fatto riferimento al giovane prospetto del, Arda Güler , che per l'occasione era stato convocato e disponibile alla ...Non è bastata la tripletta di un super Alvaro Morata all'Atletico Madrid per evitare la sconfitta contro il sorprendente Girona. L'attaccante spagnolo però sta vivendo la ...Aspettando la Liga il Real Madrid scende in campo nei Sedicesimi di finale di Coppa del Re. Tanti i cambi in queste per Ancelotti. Il match non verrà trasmessa in nessuna piattaforma in Italia. Le pro ...