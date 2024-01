Rapina in banca ad Aversa | due in fuga col bottino dalla Banca Popolare di Bari

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024)questa mattina adnella filiale delladiin via Filippo Saporito. Secondo quanto accertato dai carabinieri, i banditi erano in due con il volto coperto, uno armato di pistola, l’altro di taglierino. I due hanno agito in mattinata all’apertura della filiale, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare i soldi che erano in cassa. È la secondasubita in pochi mesifiliale. Lo scorso 17 ottobre stesso copione: due malviventi, con pistola e taglierino in pugno, dopo essere riusciti ad accedere all’interno, in quel caso nel pomeriggio, alle 16, portarono via circa 70mila euro. Per quanto riguarda le armi utilizzate è probabile che, come per il colpo di ottobre, non fossero ...