Rapina ad una coppia a Portici | fermato un ragazzo di 16 anni

venerdì 5 gennaio 2024 Gli agenti del Commissariato di-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Canarde a San Pietro, a, per unaai ddi una. I poliziotti, giuntisul posto, sono stati avvicinati da due govani; gli stessi hanno raccontato che, poco prima, mentre erano fermi a bordo di un'auto in via Contrada Osservatorio, erano stati avvicinati da uno scooter con a bordo due persone le quali, sotto la minaccia di una pistola, si erano fatte consegnare 150 euro ed un telefono cellulare. I malcapitati hanno inseguito i duetoiri che, per guadagnare la fuga, avevano esploso un colpo d'arma da fuoco fino a quando, nel parcheggio di via Canarde a San Pietro, hanno abbandonato lo scooter. I poliziotti, a ...