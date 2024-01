RAI NEWS IN RIVOLTA CONTRO IL DIRETTORE PETRECCA | “BAVAGLIO ALL’ORDINE DEL GIORNO”

La sigla finale di Affari Tuoi , il programma condotto da Amadeus su1, è stata modificata in onore del concorrente protagonista della serata di ieri. E la cosa non sarebbe affatto passata inosservata. Anzi. Al centro dello studio, nella puntata andata in onda il 4 ...La miniserie è coprodotta da Slim Film + Television e Federation Entertainment per l'Alleanza Europea formata da, France Télévisions e Zdf. Se volete sapere se ci sarà una seconda stagione de Il ...Viaggio al centro della terra Appuntamento alle 10.15 su Rai Movie, invece, con Viaggio al centro della Terra, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Jules Verne e adattata ai giorni nostri. La ...Venduti oltre 6,6 milioni di biglietti, è un record dal post-pandemia. I vincitori saranno annunciati in diretta da Amadeus ...