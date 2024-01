RAI NEWS IN RIVOLTA CONTRO IL DIRETTORE PETRECCA | “BAVAGLIO ALL’ORDINE DEL GIORNO”

I pubblicitari non hanno dubbi: la conferenza stampa trasmessa su1, Rete 4 e La7 ha totalizzato il 22.2% di share con quasi 3 milioni di contatti medi. Un dato record che in sé già racconta ...E sulladico che Meloni sarà l'ultima premier a lottizzarla: bisogna intervenire con una riforma che diaindipendenza dai partiti". Rispondendo all'osservazione che la voce dell'opposizione appare ...Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "A 44 anni dalla sua morte, la memoria e l'esempio di Piersanti Mattarella restano un faro per tutti coloro che credono nei valori della legalità e del contrasto alle maf ...Gli ascolti tv e gli spettatori di ieri, venerdì 5 gennaio. Quasi il 17% di share per lo spettacolo musicale del trio italiano su Canale 5, è lo show più visto della serata. Segue il film «La Befana v ...