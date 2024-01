Ragazzo ferito da uno squalo | Dopo post Lucarelli odio contro di me

(Di venerdì 5 gennaio 2024) "C'è statonei miei confronti, sono state dette cose false, in modo ingiusto". Lo ha detto Matteo Mariotti, il ventenne originario di Parma che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato da unoe ha perso una gamba sotto il ginocchio, spiegando che l'si è scatenato "per una raccolta fondi che hanno lanciato i miei amici destinata a me, per la mia vita futura in cui avrò bisogno di aiuto. Mi è stato detto che sono un truffatore, la mia unica colpa è di essere sopravvissuto". Mariotti, che si augura di riprendere presto a camminare grazie all'uso di una protesi, ha parlato durante un punto stampa organizzato all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

