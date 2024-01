Rafael Nadal ha perso per la nona volta in carriera con un match point a favore | i precedenti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Al termine di unscoppiettante e ad altissima intensità,hacon Jordan Thompson ai quarti di finale dell’ATP 250 di Brisbane 2024. Si chiude dunque con un bilancio di due vittorie (entrambe per 2-0 su Dominic Thiem e Jason Kubler) ed una sconfitta il primo torneo ufficiale del fuoriclasse maiorchino al rientro nel circuito dopo quasi un anno di stop causa infortuni. Tanti rimpianti per il 37enne maiorchino, arrivato davvero ad un soffio dalla qualificazione per la semifinale (in cui avrebbe incrociato il forte bulgaro Grigor Dimitrov) soprattutto in occasione del tie-break che ha deciso il secondo set. Dopo aver vinto il primo parziale per 7-5, il tennista iberico si è procurato un primoin risposta sul 5-4 (30-40). Sfumata la prima chance per ...

si ferma sul più bello, quando nessuno pensava che qualcuno potesse fermarlo a Brisbane. Lo spagnolo perde dall'australiano Thompson che, a casa sua, trova la giornata e la vena per ...L'appuntamento è per il prossimo 3 marzo, alle ore 21. La sfida è una di quelle per palati fini,, recordman assoluto di vittorie al Roland Garros (14 titoli), affronta il suo erede spagnolo, il ventenne Carlos Alcaraz, campione di Wimbledon in carica, La location è una di quelle che ...AUSTRALIAN OPEN – Dopo la sconfitta con Thompson a Brisbane, Rafael Nadal ha parlato in conferenza spiegando tutte le sue preoccupazioni per un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI THOMPSON COSA È SUCCESSO A NADAL E CHE PROBLEMI FISICI HA AVUTO IN CHE RANKING INIZIERÀ GLI AUSTRALIAN OPEN NADAL Si chiude qui d ...