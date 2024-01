Rafael Nadal fuori a Brisbane! Thompson vince dopo tre ore e mezza! Problemi per lo spagnolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Niente storia a lieto fine per Rafa. L’iberico non supera il primo vero test competitivo nei quarti di finale dell’ATP di Brisbane, uscendo sconfitto dal match contro il padrone di casa Jordan, che ha avuto il merito di rendere la partita combattutissima sin dal primo scambio. Un 5-7 7-6 6-3 in tre ore e mezza che non fa male per il modo in cui è arrivato, in fondo non è automatico tornare alla forma dei tempi migliori andando verso i trentotto anni e soprattuttouno di stop, ma a far rumore sono le tre palle match non sfruttate, grazie anche all’australiano, che arriva su ogni palla ottenendo una delle vittorie più belle della carriera, assieme al fastidio all’anca avvertito a metà della frazione decisiva. L’inizio sembra arridere al maiorchino, che sembra avere tutto sotto controllo per poter mettere su il colpo ...