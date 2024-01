Quel toccante saluto dei vecchi compagni prima di Samp - Udinese

Prima del fischio d'inizio di Sampdoria - Udinese, ormai dodici mesi fa, alcuni ex compagni di squadra di Vialli, da Pagliuca a Mannini, da Bonetti a Pari, da Vierchowod a Luca Pellegrini, da Lombardo ...E così stentano, non nascondendo una vivida commozione al termine difilmato, sia il nonno ... risulta elevato in qualitá ed umanitá, impartendo a tutti noi unarealtá che cosi' puó ...Baldur's Gate 3 contiene un toccante tributo per il padre di un fan del gioco e di Larian Studios, colpito dal morbo di Alzheimer. Ricostruiamo brevemente la storia. Nel 2020 l'utente ...Lo ha confermato anche Massimo Mauro, l’amico dei progetti seri, il socio nella Fondazione perla cura della Sla, che in questi giorni è fra gli organizzatori della serata al Carlo Felice di lunedì 8 “ ...