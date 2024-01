Quel legame tra David Soul e Paul Michael Glaser oltre il tempo | l’amicizia lunga 50 anni tra “Starsky & Hutch”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Un’amicizia solida che durava da decennila tra, la famosa coppia della serie televisiva “”. La loro collaborazione iniziò nel 1975 e durò quattro stagioni, durante le quali interpretarono rispettivamente i ruoli di Ken “inson e. La serie, basata sulle imprese di due veri poliziotti di Brooklyn, Lou Telano e John Sepe, era nota per il suo approccio unico e talvolta eccentrico alla lotta contro il crimine??.Leggi anche:, morto l’attore celebre per il ruolo in: aveva 80 ...

Il conduttore torna anche sulla fine delcon La7 : " Non voglio parlare della questione ... Sono intercettazioni che fanno capire quantolavoro era importante " aveva detto Giletti ad aprile ...Nicolò : 'Il miocon Cannavacciuolo era e continua a esserci, la rivelazione invece per me è ... 'Starete a vedere, io vorrei vincesse Marcus perché è quello più modesto, consuo modo di ...Lo ha confermato anche Massimo Mauro, l’amico dei progetti seri, il socio nella Fondazione perla cura della Sla, che in questi giorni è fra gli organizzatori della serata al Carlo Felice di lunedì 8 “ ...