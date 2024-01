Quando il libro è chiuso succedono cose | sapeste che cose

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 5 gennaio 2024) «Ho capito bene? All’inizio della puntata ultima scorsa m’è parso di leggere qualcosa come “è un vampiro il romanzo”, e tu, essendo romanzo in prima persona, vuoi forse dire questo? Che sei un vampiro? Ti prego scioglimi… sciogli il dilemma che mi stringe il petto e il ventre come un bustino con le stecche (ma in che secolo siamo?)… Lo sei ?». Non so di cosa tu stia parlando (tu chi?). Ho detto così, come in un film? Mi sono spinto? Mi piace però qui notare (mi guido come un cicerone in visita a un corpo) quel bustino con le stecche che stringe il petto e il ventre, quel bustino da sciogliere come un dilemma (credo di non aver capito male). I lacci alternativi negli occhielli di due ipotesi laterali. (A proposito, ecco: agli spettri, alle apparizioni, alle ombre, ai fantasmi, ai fantastici personaggi immaginari,appaiono, cosa si dà, del lei o del tu?). Sono un ...