Quando gioca Sinner? I primi appuntamenti del 2024

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 5 gennaio 2024)? Occhi puntati sull’altoatesino, che quest’anno si limiterà are i tornei più importanti. Tutti pazzi per Jannik, il tennista che in poco tempo ha fatto tornare a vibrare i cuori dei tifosi azzurri. Era da tanto, troppo tempo che in Italia il tennis non raggiungeva picchi di “ascolto” simili ed il merito è principalmente del 22enne altoatesino, che nella seconda parte della scorsa stagione ha compiuto il tanto atteso salto di qualità, un’annata coronata dalla vittoria di quella Coppa Davis che mancava da ben 47 anni.– IlVeggente.it (Ansa)L’ultima partita ufficialeta daè stata proprio a Malaga, contro l’australiano Alex de Minaur: la vittoria per 2-0 del nativo di San Candido ha permesso all’Italia ...