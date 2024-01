Quali sono i numeri di Vinted in Italia e in Europa

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nella giornata di oggi, Giornalettismo ha deciso di dedicare un intero monografico a quella improbabile (ma reale) frase pubblicata all’interno della sezione “Termini e condizioni” sul sito di. Ne abbiamo anche analizzato le conseguenze in termini di protezione dei dati personali, con riferimento al GDPR. Non si tratta di un accanimento, ma di sollevare una questione che coinvolge moltissimi utenti che vivono nel nostro Paese e in. Perché idiine nel Vecchio Continentetutt’altro che bassi. Dunque, occorre sottolineare come i possibili problemi (al netto di una privacy policy che sembra essere corretta) coinvolgano un bacino d’utenza molto ampio. LEGGI ANCHE >gli articoli del GDPR “violati” da ...