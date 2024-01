Psg vuole brasiliano Bruno Guimaraes | clausola da 115 milioni

Leggi su seriea24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Luis Enrique e il Psg hanno individuato nelGuimarães il rinforzo per gennaio a centrocampo. Il giocatore del Newcastle ha impressionato il tecnico dei parigini nella doppia sfida di Champions. In mezzo al campo Luis Enrique ha necessità di un giocatore duttile avendo in organico solo l’uruguaiano Manuel Ugarte come perno. Per questo motivo, come affermato da Espn Brasile, il Psg avrebbe immediatamente avviato i sondaggi per il 26enne centrocampistasu ordine dell’allenatore asturiano. E’ l’obiettivo numero uno, dopo aver ufficializzato l’arrivo del giovane difensore centraleLucas Beraldo e quello ufficioso (confermato dallo stesso presidente del Corinthians, suo club d’origine) del centrocampista difensivo Gabriel Moscardo. Per quanto riguarda ...