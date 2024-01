PSG | Sergio Rico pronto al rientro | «Tutti i medici mi hanno detto…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 gennaio 2024), portiere del PSG, èa tornare a disposizione di Luis Enrique dopo il terribile incidente avuto a cavallo, portiere del PSG, èa tornare a disposizione di Luis Enrique dopo il terribile incidente avuto a cavallo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PAROLE – «La verità è che mi sento molto bene, molto meglio ogni giorno, ho l’impressione che tutto sia come prima dell’incidente. Direi che ho recuperato al 90%. Alla fine quello che mi manca è poter fare sport ai massimi livelli, perché non sono ancora al 100%, ma le mie sensazioni sono molto buone e non vedo l’ora di tornare a praticare sport, esercitare la mia professione. Quando tornerò al 100%, riprenderò ad allenarmi per rimettermi in forma velocemente e rientrare in squadra. ...