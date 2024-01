Pronto soccorso superaffollati e aggressioni | Nappi Lega | caos senza fine

(Di venerdì 5 gennaio 2024) frutto gestione fallimentare della sanità da parte della Regione “Al di là dell’evento straordinarioto al picco di casi di Covid e di influenza, la sanità in Campania fa registrare l’ennesimo capitolo drammatico di una gestione regionale fallimentare su tutta la linea. Che davanti a una emergenza, per giunta ampiamente prevedibile, non sa dare altra risposta che il blocco dei ricoveri negli ospedali napoletani!contare che leche vedono quotidianamente vittima il personale medico e infermieristico, comportamenti da stigmatizzarese ema e contro i quali il Governo nazionale sta agendo con misure che ripristinino la sicurezza negli ospedali dopo anni di immobilismo, trovano comunque origine anche nello stato di esasperazione e di totalein ...

Strattonata, trascinata per i capelli, sbattuta a terra e, infine, colpita con un violentissimo pugno al viso. Tutto per aver invitato i parenti di ... (thesocialpost)

La sera dell'1 gennaio Rosa D'Ascenzo è arrivata senza vita aldi Civita Castellana, nel Viterbese, portata in auto dal marito che ha raccontato di una caduta accidentale sulle scale ...Tutto per aver invitato i parenti di un paziente assistito nella sala dei codici gialli - rossi delad allontanarsi per la troppa folla e spostarsi nella sala d'attesa per consentire ...ANCONA Mercoledì pomeriggio il caos scatenato da un paio di detenuti tunisini, che sono riusciti a salire sul tetto dell’area dei passeggi del carcere, inveendo contro gli ...Ormai è un classico. La questione del pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo vive di fiammate. Ogni tanto prese di posizione di politici e sindacati con ...