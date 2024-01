Pronostico e quote Holger Rune – Roman Safiullin | Brisbane 06-01-2024

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ruolo invertito perrispetto al vittorioso quarto di finale contro l’italiano Matteo Arnaldi in cui è partito come l’uomo da battere. In questa semifinale infatti il favorito è il numero 8 del ranking ATP. Il russo però è un giocatore che nei giorni giusti può giocarsela contro chiunque dunque non parte InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Ilper domenica pomeriggio e ancora in netto favore dei bianconeri, che a Salerno hanno ...e scommettitori sono dalla parte dei giallorossi, che dal 2015 a oggi hanno vinto una sola ...Anche per la sfida delle 20.45 al Mapei Stadium lenon sorridono ai neroverdi: la Fiorentina ... prima di tuffarsi nell'atmosfera del derby di Coppa Italia, va a Udine con i favori del:...Pronostico Roma-Atalanta, quote scommesse, stato di forma e risultato esatto, per questa partita di calcio italiano in Serie A del 7/01/2024 ...Dopo il turno infrasettimanale andato in scena nei primi giorni del nuovo 2024, la Spagna si appresta a vivere le emozioni della Copa del Rey, in ...