Pronostico e quote Holger Rune – Roman Safiullin | Brisbane 06-01-2024

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ruolo invertito perrispetto al vittorioso quarto di finale contro l’italiano Matteo Arnaldi in cui è partito come l’uomo da battere. In questa semifinale infatti il favorito è il numero 8 del ranking ATP. Il russo però è un giocatore che nei giorni giusti può giocarsela contro chiunque dunque non parte InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Ruolo invertito per Roman Safiullin rispetto al vittorioso quarto di finale contro l’italiano Matteo Arnaldi in cui è partito come l’uomo da ... (infobetting)

Scopriamodi Inter - Verona che si giocherà sabato 5 gennaio alle 12.30. COMPARAZIONEINTER - VERONA: 1 Bookmaker Quota standard Quota nuovi clienti 1.19 7.00 PIÙ INFO 1.16 ...IlIn una sfida che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, la sensazione è che ... La vittoria degli ospiti secondo i bookmaker , viste le, non è scontata: però è un'occasione ...In Serie A il discorso salvezza è apertissimo e anche il Lecce, a quota 20 punti, non può certo sentirsi al sicuro. Al Via del Mare arriva il Cagliari di Ranieri, sconfitto 4-1 dal Milan in Coppa ...Al ' Mapei Stadium ' va in scena il confronto tra un Sassuolo reduce da due sconfitte consecutive (4 nelle ultime 5 giornate di campionato) e una Fiorentina che nelle ultime tre gare di Serie A è semp ...