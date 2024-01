“Problemi per Samardzic” | l’accordo tra il papà e De Laurentiis è difficile

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo aver ufficializzato Mazzocchi, il Napoli viaggia spedito per Lazar, che potrebbe essere il secondo acquisto azzurro. L’aveva preannunciato Aurelio De: “Acquisterò 3 o 4 calciatori, è colpa mia, interverremo nel mercato di gennaio”, a quanto pare, il patron del Napoli e leader della FilmAuro, ha deciso di mantenere fede alle proprie parole. Proprio quest’oggi, l’ormai ex terzino della Salernitana, il napoletano Pasquale Mazzocchi, è stato ufficializato: il giocatore, convocato in nazional la scorsa stagione, si è accasato al Napoli per 3 milioni d’euro a seguito di una trattativa non semplice con i granata. Il Napoli però non dovrebbe fermarsi qui, l’obiettivo è garantire a Walter Mazzarri un parco giocatori che gli permetta di cambiare marcia in campionato, aggiungendo al polivalente esterno basso due centrocampisti e ...

... idealila navigazione, il gioco e la gestione di applicazioni multiple senzadi rallentamento. Il display del Nord CE 3 Lite 5G è una delle migliori caratteristiche del dispositivo. Con ...... agenziail lavoro quotata su Euronext STAR Milan, da parte di Groupe Crit , società francese attiva nello stesso settore. "Non prevediamoné con l'Antitrust, considerato che Groupe CRIT ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...MIRA - Per il suo medico di famiglia era solo un problema di pressione bassa; per i dottori dell’ospedale aveva una gastroenterite: solo poche ore dopo è andata in arresto cardiaco ...