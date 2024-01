Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina | diciannovesima giornata Serie A 2023 2024

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La formazione emiliana ha assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi per dare un calcio alla crisi e ripartire dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. La squadra viola, dal suo canto, ha intenzione di continuare a sognare in grande e spera nella qualificazione alla Champions League. Si parte alle ore 20:45 di sabato 6 gennaio e la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Dazn. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici Alessio Dionisi e Vincenzo Italiano.– Da valutare le condizioni di Boloca che, ...

Arandina - Real Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Streaming,, pronostici Per l' Arandina sarà una giornata di festa. Almeno fino all'inizio della partita. Poi quando si scenderà in campo contro il Real Madrid allora le cose potrebbero ...