Probabili formazioni Salernitana-Juventus | diciannovesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di.Dopo lo scontro in Coppa Italia, le due squadre si riaffronteranno a campo diverso. Sarà infatti l’Arechi il teatro dello scontro fra Filippo Inzaghi e Massimiliano Allegri. Laè alla ricerca, disperata, di punti salvezza e dopo aver fermato il Milan a Salerno sogna di bloccare il passo scudetto della Vecchia Signora. Vlahovic e compagni invece non vogliono perdere punti per strada per tentare ancora l’affondo sull’Inter capolista. Di seguito lescelte degli allenatori. QUI– Sono due sostanzialmente i ballottaggi per cui ...