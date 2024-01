Prima la rapina poi gli spari | 16enne arrestato dalla Polizia nel napoletano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano sono intervenuti in via Canarde a San Pietro in seguito a una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa riguardante unaai danni di una coppia.lapoi gliPolizia I due hanno raccontato agli agenti di essere stati vittima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... chiamati dalla madre che solo qualche oraaveva denunciato il figlio per maltrattamenti in ... con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia e, hanno arresto un ...Gli agenti sono intervenuti in via Canarde a San Pietro, a Portici, per unaai danni di una coppia. Le due vittime hanno raccontato che poco, mentre erano fermi a bordo di un'auto in via ...PORTICI – Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono ...Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono ...