Pozzuoli | Mostra Presepiale al Rione Terra

(Di venerdì 5 gennaio 2024)aldi: Una magica Immersione nella tradizione Natalizia fino al 7 Gennaio 2024 Pro Loco Puteoli APS è lieta di annunciare che ladi Artenel suggestivo contesto deldi, continuerà fino al 7 Gennaio prossimo venturo. Questo evento unico nel suo genere celebra la ricca tradizione natalizia attraverso l’esposizione di arte, di tradizione flegrea ed artigianato. Laè stata attentamente curata per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente, trasportandoli in un viaggio ancestrale attraverso la storia e cultura e simbolismo cristiano radicato sul territorio, e la cultura legata ...

...Chiesa del Santissimo Rosario e San Vincenzo Ferrer diil 6 gennaio 2024 alle ore 19.30 (con ingresso libero). Teatro Mediterraneo concerto dell'Epifania dal Teatro Mediterraneo della...A mettere bene inquanto sia stata scellerata, crudele e incosciente un'azione del genere è ... I carabinieri sono dunque intervenuti, disarmando e bloccando il 38enne diche infine è ...Chiude il 28 gennaio la 15^ edizione di un "Capolavoro per Milano"al Diocesano con uno scomparto dell’Armadio degli Argenti di Beato Angelico ...Napoli, 3 gennaio 2024. Ricomincia da tre la «Mostra dei Presepi - Città di Napoli» che in questa terza edizione getta le basi per un importante traguardo: arrivare a diventare laboratorio di arte ...