Poverina | è caduta in declino | saldi e negozio di Ferragni deserto

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sarà colpa della pioggia, chissà. Fatto sta che nel primo giorno diinvernali, nelmilanese di Chiara, a due passi da corso Como e piazza Gae Aulenti, di gente se ne vede ben poca. Nonostante l'influencer e imprenditrice digitale sia riapparsa su Instagram qualche giorno fa, rompendo il silenzio che durava da prima di Natale, dopo la bufera del pandoro che l'ha travolta e il recentissimo caso Coca-Cola, i suoi follower non sembrano interessati ai top rosa confetto o alle borsette di strass scontati fino a metà prezzo, che fanno capolino dietro la vetrina sulla quale campeggia ancora la scritta natalizia 'Make a wish, make a gift, 'esprimi un desiderio, fai un regalo. Ilè vuoto. All'interno solo due commesse, vestite in total look Chiara, che si muovono un ...

