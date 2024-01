Polveriera carceri in Lombardia | a Bergamo sovraffollamento del 174%

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Un problema cronico e fuori controllo. Con 8.733 persone detenute e una capienza regolamentare di 6.152, laè la seconda regione italiana percarcerario, pari al 143%. Messa peggio c’è solo la Puglia, con il 150%. Solo in una struttura lombarda (Voghera) viene rispettato il parametro della capienza regolamentare, come denuncia il sindacato Fp-Cgil e in particolare dal coordinatore della polizia penitenziaria per la, Calogero Lo Presti. In questo senso, il carcere con il dato peggiore è il Nerio Fischione di Brescia, con undel 200%, pari a 371 reclusi su 185 posti. Non va bene nemmeno nelledi Milano. A Bollate 1.386 detenuti su 1.267 (109%), a Opera 1.309 detenuti su 918 (142,6%), a San Vittore 1.123 su 749 (150%). Peggio ancora Como ...