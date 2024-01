Politici e influencer | quante cose in comune

(Di venerdì 5 gennaio 2024) di Davide Trotta* Il caso di Chiara Ferragni può insegnare qualcosa se lo collochiamo all’interno di uno contesto storico-culturale più ampio, cioè quello di un Paese assuefatto, se non narcotizzato dalle balle sesquipedali propinate nel corso dei lustri da classi politiche in grado di miscelare con sapiente equilibrio incompetenza e disonestà: binomio evidentemente destinato a sorti poco gloriose, se si guarda all’infelice condizione in cui da tempo versa il nostro Paese. Proprio da tale binomio, e in assenza di forze incisive sullo scenario politico-culturale, trae linfa la narrazione della Ferragni i cui innumerevoli followers sembrano la versione 2.0 dei seguaci di chi riusciva a moltiplicare pani e pesci, ora divenuti pandori: insomma una Messia dei social, tessuto necrotizzato di una società priva di punti di riferimento e quindi rivolta verso idoli abili a costruire su diffusi ...

