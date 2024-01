Politano d’Arabia | pronti per lui 21 milioni in tre anni | a Napoli ne guadagna 2 | 2 Gazzetta

(Di venerdì 5 gennaio 2024)per lui 21in tre, ane2,2. Lo scrive ladello Sport con Salvatore Malfitano. 12per il cartellino diPer Matteoci sarebbero 21di motivi per lasciaree l’Italia, trasferendosi nella dorata Arabia Saudita. Che male ci sarebbe… l’hanno fatto anche campioni rinomati ben lontani dalla fine della carriera. L’AlShabab, dopo aver recapitato alun’offerta da 12di euro per il cartellino dell’esterno, ha compiuto un approccio formale anche con il suo procuratore, Mario Giuffredi. Le cifre della proposta d’ingaggio sono ...

Si sta anche trattando sui diritti'immagine. La società si sta ...stuzzicato dall'Negli ultimi giorni Matteo ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Il futuro di Matteopotrebbe non essere ancora azzurro. L'Al Shabab dall'Saudita sembra fare sul serio per l'esterno'attacco della Nazionale, che vorrebbe strappare al Napoli già in questa finestra ...