Politano d' Arabia | pronti per lui 21 milioni in tre anni | a Napoli ne guadagna 2 | 2 Gazzetta

Altre dichiarazioni del procuratore Mario Giuffredi in diretta a Radio CRC, ancora parole dure per i tifosi del Napoli Non solo Di Lorenzo e Mario ... (spazionapoli)

Ci Napoli 12/11/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Empoli / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Matteo- LIberato Cacaced': pronti per lui 21 milioni in ...Chi invece potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di mercato è Matteo, che ha ricevuto un'offerta importante dall'pari a 21 milioni di euro spalmati in tre anni, mentre ...Lì Politano guadagnerebbe 7 milioni netti l'anno, a Napoli neanche in tre anni. Il rinnovo per ora è fermo. Può partire a gennaio.Il Napoli va di fretta. Perché in mezzo al campo le soluzioni mancano. Domenica contro il Torino Mazzarri avrà a disposizione gli uomini contati: Lobotka, Zielinski e Cajuste ...