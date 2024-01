Pogba | L’Equipe | il sequestro fu organizzato dagli amici | volevano estorcergli 25 milioni

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Gli inquirenti che seguono il caso dele dell’aggressione subita da Paulnel marzo del 2022, sono convinti che ad averil tutto siano stati degli. Questo è quanto comunicadopo aver consultato i documenti dell’inchiesta. La svolta è dipesa da alcuni messaggi telefonici di Adama C., amico del calciatore, che era stato arrestato a marzo di ritorno da Dubai. Sul cellulare dell’uomo sono stati trovati degli audio in cui si comprende come fosse il burattinaio dell’organizzazione. Ilera stato effettuato per estorcere a25di euro, somma poi scesa a 13per ottenere almeno un milione a testa. SportFace.