“Più forte di Kvara” | il nuovo georgiano arriva a sorpresa | avete saputo?

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il mercato è partito ufficialmente da pochi giorni, ma in casa Napoli i tifosi sono in grande fermento in seguito alle numerosi voci, tra entrate e uscite, che riguardano il club di Aurelio De Laurentiis, tra i più attivi in questa sessione. Ma gli altri club, ovviamente, non stanno a guardare. Ore caldissime di mercato per il Napoli, che ha il dovere di ritornare quanto prima a ridosso della zona Champions League, che in questo momento si è leggermente allontanata in seguito agli ultimi risultati tutt’altro che esaltanti. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis è praticamente scatenato: in attesa dell’annuncio ufficiale da parte del patron partenopeo, gli azzurri sembrano voler fare sul serio per Radu Dragusin (obiettivo numero uno per la difesa, ndr), così come per Lazar Samardzic, per cui sembrerebbero mancare soltanto gli ultimi dettagli prima della fumata bianca ...