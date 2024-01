Pistorius rilasciato | fuori dal carcere dopo 9 anni La madre della ex uccisa | “Siamo noi a scontare l’ergastolo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) È uscito dalOscar, l’ex atleta paralimpico condannato per l’omicidiofidanzata Reeva Steenkamp.quasi 9trascorsi dietro le sbarre, il corridore sudafricano è da oggi in libertà vigilata. Ricordato come “Blade Runner” per le lame che rimpiazzavano i suoi arti inferiori amputati,fu il primo atleta disabile a competere in una gara olimpica, a Londra nel 2012. Un comunicatoall’alba di oggi dal ministeroGiustizia sudafricano ha confermato che il 37enne è statostamattina dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria. Era stato condannato a 13e cinque mesi per l’omicidio...