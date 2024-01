Pistorius rilasciato dopo 9 anni di carcere

È statol'ex campione paralimpico Oscar, 37 anni, dopo 9 passati in carcere in Sudafrica per l'omicidio, compiuto il giorno di San Valentino del 2013, della fidanzata Reeva Steenkamp. Lo ...Oraè statosulla parola, dopo aver scontato quasi nove anni per qui quattro colpi di pistola che hanno spento la vita di Reeva , modella e testimonial di importanti cause ...Sarà in libertà vigilata fino al 2029, alla scadenza della sua condanna. L’ex atleta paralimpico vivrà a casa di suo zio ...L'ex campione paralimpico, Pistorius, ha lasciato il carcere di Atteridgeville, alla periferia Pretoria, in Sudafrica. Il rilascio dopo 9 anni dietro le sbarre per aver ucciso il giorno di S.