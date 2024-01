Pistorius lascia il carcere | clamore intorno alla casa dello zio – FOTO

Leggi su notizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’ex atleta paralimpico aveva ucciso nel 2013 la propria fidanzata Reeva Steenkamp: appena violerà una delle condizioni tornerà in: “E non potrà rire interviste…” Sta scontando gli anni di pena per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, oggi però hato ildi Atteridgeville, a Pretoria, in Sudafrica. Oscarè uscito di prigione, ora il resto della pena lo vivrà in libertà vigilata. Il 14 febbraio del 2013, nelle primissime ore di San Valentino, l’ex atleta paralimpico aveva ucciso la compagna e successivamente era stato giudicato colpevole durante il processo. Oscarhato oggi il: nel 2013, nelle prime ore di San Valentino, aveva commesso l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp: tra ...