Pistorius esce dal carcere dopo aver scontato metà della pena | aveva ucciso la fidanzata

fino al termine fissato per la pena, nel 2029, non potrà avere contatti con i media, né bere alcolici e sarà sottoposto a una serie di restrizioni, tra cui gli orari per uscire di casa. ...dal carcere di Atteridgeville a Johannesburg, ripiegando per l'ultima volta la sua uniforme arancione da carcerato per trasferirsi a 15 miglia a est, in un cottage con giardino nella ...Roma, 5 gen. (askanews) - Ecco le prime immagini della piccola tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma. La cucciola sta bene, è vivace e viene accudita e allattata dalla mamma, ancora non può essere ...Pretoria, 5 gen. (askanews) - L'ex atleta paralimpico Oscar Pistorius è stato liberato con la condizionale da una prigione sudafricana, quasi 11 anni dopo aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp ...