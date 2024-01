Pistorius è libero | fuori dal carcere dopo 9 anni

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ stato rilasciato l’ex atleta paralimpico Oscardietro le sbarre in Sudafrica per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp compiuto il giorno di San Valentino del 2013. Lo riferisce la Bbc che cita funzionari secondo i qualiè da questa mattina “a casa”. Il 37enne è stato condannato per omicidio nel 2015. Gli è stata inflitta una condanna a 13e cinque mesi. Vivrà in libertà vigilata fino al 2029, condizioni rigorose che gli impediranno anche di parlare con i media fino alla fine della pena. L'articolo proviene da Italia Sera.

Non potrà parlare con i media fino a fine pena E' stato rilasciato l'ex atleta paralimpico Oscardopo 9 anni dietro le sbarre in Sudafrica per l'omicidio della fidanzata Reeva ...... Dopo nove anni di galera Oscaresce dal carcere. Resterà in libertà vigilata fino al ... con me niente ricatti' Il Fatto: 'Niente questione morale' / Giorgia, leggi queste carte: LEI / ...L'ex atleta paralimpico, condannato per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, sarà in libertà vigilata fino al 2029. Non potrà parlare con i media fino a fine pena ...In libertà vigilata quasi 11 anni dopo aver ucciso la fidanzata. Oscar Pistorius, ex atleta paralimpico, è stato rilasciato sulla parola dal carcere sudafricano dove stava scontando una condanna per l ...