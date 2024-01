Pioli | il Milan ha deciso per il futuro | le ultime

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilha giàper quanto riguarda ilsulla panchina di Stefano: l’allenatore non dovrebbe restare in rossonero Ilha giàper quanto riguarda ilsulla panchina di Stefano: l’allenatore non dovrebbe restare in rossonero. Nonostante un contratto fino al 2025 infatti, a fine stagione sarà addio: la speranza è di concludere la stagione con un nuovo trofeo dopo lo scudetto. Lo scrive Sportitalia che ipotizza anche su un possibile successore con Conte più avanti rispetto a Thiago Motta.

Nella lista per il post Stefanosono diversi gli allenatori sul taccuino di Furlani, Moncada e Ibrahimovic. Il sogno corrisponde ad Antonio Conte il quale potrebbe accontentarsi di un triennale da 7 milioni più bonus. Non ...... la nuova priorità gioca in FranciaLa priorità delresta rinforzare la difesa. La quantità ...(LaPresse) - calciomercato.itMoncada e Furlani hanno infatti intenzione, visti i lunghi stop di ...Milan, passi avanti per il cambio della guida tecnica in Viale Aldo Rossi. Ibrahimovic e Moncada spingono, contatto telefonico Furlani-Conte ...