Pietro Mennea sulla moneta da 10 euro per i Campionati Europei di atletica Roma 2024

sulla moneta da dieci euro che sarà emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i Campionati Europei di atletica leggera in programma quest'anno a Roma. La notizia sta ...sulla moneta da dieci euro che sarà emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i Campionati Europei di atletica leggera in programma quest'anno a Roma. La notizia sta ...Pietro Mennea sulla moneta da dieci euro che sarà emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i Campionati Europei di atletica leggera in programma quest'anno a Roma. La notizia sta circo ...ROMA - Pietro Mennea sarà sulla moneta da dieci euro che sarà emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i Campionati Europei di atletica leggera in programma quest’anno a Roma. Ecco com ...