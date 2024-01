Pier Ferdinando Casini | Le opposizioni dovrebbero essere le prime a condannare Degni

GIOVANNI BERSANI RICORDATO IN SENATO DA PIER FERDINANDO CASINI “ GIOVANNI BERSANI ha camminato per le vie del mondo per il bene degli altri, ... (ilgiornaleditalia)

GIOVANNI BERSANI RICORDATO IN SENATO DA PIER FERDINANDO CASINI “ GIOVANNI BERSANI ha camminato per le vie del mondo per il bene degli altri, ... (ilgiornaleditalia)

Neanche a dirlo, la lega di Matteo Salvini ha invocato le dimissioni immediate e perfino uno comeCasini non è stato tenero. Attenzione, Casini è un dem di scuola democristiana, cioè ...Lo dichiaraCasini. "Inoltre, il magistrato, anche quello di nomina governativa come nel caso del dott. Degni, non deve essere solo imparziale ma deve sempre e comunque apparire tale, ...Il senatore parla del caso del consigliere della Corte dei Conti al Corriere della Sera: "Io dico: per fortuna che la Corte dei conti c'è. Ma ...Introduce Giuseppe Gargani (presidente dell'Associazione ex parlamentari). Intervengono, tra gli altri, gli ex presidenti della Camera, Pier Ferdinando Casini, Fausto Bertinotti, Gianfranco Fini, gli ...