“Persa nel rumore” è il nuovo singolo di Annachiara Cecere

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 5 gennaio 2024) È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “nel”, ildi. “nel” è il ritratto giovanile delle occasioni perse ed un vero e proprio inno al carpe diem, ma al tempo stesso, un invito a vivere i rapporti in punta di piedi, cercando di cogliere il bello delle anime, di scoprirsi ed incontrarsi senza farsi troppe domande, mantenendo sempre un minimo di razionalità per non perdere sé stessi. Commenta l’artista a proposito del brano: “Il mio incontro con la percezione esterna, quindi con altre persone, e con la percezione interna, cioè me stessa, racconta il contrasto fra il mondo che vorrei vivere e che in realtà è vissuto e di conseguenza oggetto della mia ...