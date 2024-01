Per un pugno di voti | Pozzolo è il simbolo di una classe dirigente meloniana che non conta molto

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Non pensiamo che Emanuele, Manny,, da Vercelli potesse portare più di undi, ma la Meloni sembra determinata a rinunciarvi. Il fatto: ad una cena tra famiglie, nella proloco della borgata del paese cui è sindaco la sorella del già rocambolesco sottosegretario alla Giustizia Del Mastro, il deputatoha tirato fuori una piccola rivoltella, non si capisce se per imitare un film western, ed ha accidentalmente sparato al sedere di uno dei partecipanti alla festa di Capodanno. Il problema non è solo lo sconcerto o il danno di immagine alla Meloni o al partito, che praticamente sono la stessa cosa ormai.non è Clint Eastwood (che sarebbe forse un politico migliore) Ma è il senso del ridicolo di tutto questo, il fatto che i suoi sembra che lo cerchino con il lanternino. ...