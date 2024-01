Per oltre 3 ore di fila | il nuovo record di Giorgia Meloni | cosa ha fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Una conferenza stampa fiume. La più lunga di sempre, cronometro alla mano. Tre ore e due minuti di orologio con la premier di ritorno dal Natale in malattia che la butta sulla resistenza e vince di fronte alla platea dei cronisti assiepati nella sala stampa di Montecitorio. Tanto curiosi di fare domande, se ne conteranno ben 42 alla fine, quanto esausti al termine di una maratona che non ha permesso ristoro, nemmeno una pausa caffè. Già, perché una semplice sigaretta corsara, tempo di uscire e rientrare, nel corso dei 182 minuti, avrebbe rischiato di mandare in fumo un'intera mattinata di racconto. Narrazione per domande mirate in faccia, occhi negli occhi. Con la possibilità tanto attesa e afdisattesa dalla premier di lasciar cogliere a taccuini e obiettivi ogni sospiro, sguardo, certezza o turbamento nel resoconto per risposte dell'impetuoso percorso che ...