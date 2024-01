Per Jaeger-LeCoultre è già l’anno del Drago

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il Reverso diè uno degli orologi che ha fatto la storia dell'orologeria. I motivi sono diversi e molto, ovviamente, hanno a che fare con la sua iconica cassa ribaltabile, nata come ingegnosa soluzione al problema della protezione del vetro del quadrante indossando l'orologio sul campo da polo. Tuttavia, poco dopo il lancio nel 1931, il Reverso viene adottato da personaggi e trendsetter di estrazioni diverse, trascendendo così il suo scopo sportivo originale, e trasformando di fatto il fondello in metallo liscio in una tela ideale per la libera espressione artistica, con la conseguente creazione di orologi di rara bellezza. Pezzi unici. Personalizzabili persino con la riproduzione di un quadro, una frase ad hoc, un'incisione dedicata. Negli anni i modelli di Reverso che si sono susseguiti sono stati incredibili, e alla lunga lista da ...