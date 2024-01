Per il nuovo anno auguro a tutti di ricominciare a indignarsi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) di Susanna Stacchini Accolgo con piacere l’invito, ad esprimere e condividere convoi, un pensiero per ilindistintamente, di risvegliarsi dal torpore, in cui siamo gradualmente finiti. Inebetiti da un’informazione faziosa e parziale, che troppo di frequente, evita di andare a fondo delle questioni, per timore di scomodare tizio o caio. Intontiti da un’informazione che sceglie di non informare. Un’informazione che ha sostanzialmente rinunciato ad esercitare un ruolo tanto nobile. Fornire alla gente, strumenti utili a sviluppare una sana capacità critica. Così ci ritroviamo sempre meno reattivi e assuefatti al peggio. Ed è proprio in uno scenario così desolante, che per ildi ritrovare la gioia ...

SPAGNA La Spagna, tra le destinazioni più amate al mondo, è in prima linea per viaggi are in modo sostenibile, con programmi innovativi per un modello ... (247.libero)

Tra i clienti di TSMC interessati a questo processo ci sono: QualcommilSnapdragon 8 Gen 4, MediaTekil Dimensity 9400, Apple con i chip M3 Ultra e gli A18, AMD con le CPU Zen 5 e le ...Ieri era finito nel 'mirino' della premieruna recente intervista a Repubblica in cui avanzava dubbi e preoccupazioniilanno Giuliano Amato lascia la presidenza della Commissione algoritmi . Ad annunciarlo, all'indomani della conferenza stampa di 'inizio anno' della premier Giorgia Meloni , è lo stesso ex ...l'attaccante non è riuscito ad evitare al club carioca la prima retrocessione della sua storia. Adesso una nuova sfida, in Europa, ma al Benfica: per lui contratto fino al 2029 e maglia numero 36.Trasferta difficile per la New Real Rieti che vuole cominciare il nuovo anno con una vittoria, dopo la delusione per il pareggio interno con quale si era chiuso il 2023. Sabato 6 Gennaio gli ...