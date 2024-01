Pensioni | ecco quanti lasceranno il lavoro nel 2024 con Ape | Opzione donna e nuova Quota 103

(Di venerdì 5 gennaio 2024) In attesa della riforma organica da realizzare con le parti sociali, rilanciata da Giorgia Meloni, per quest’anno la stretta introdotta dal capitolo previdenza dell’ultima legge di bilancio produce un «quasi pareggio»: previsti 17mila pensionamenti “penalizzati” con il mix di almeno 62 anni e 41 di versamenti, mentre gli accessi agli altri due “canali” saranno 14.700

Tra il 2010 e il 1° gennaio 2023 le "adesioni" a questo canale di uscita sono state 174.535: il 16,3% delle anticipate complessivamente liquidate alle lavoratrici. Ecco le due misure che nel 2024 consentono di uscire dal lavoro e andare in pensione una volta arrivati a 41 anni di contributi versati. In attesa della riforma organica da realizzare con le parti sociali, rilanciata da Giorgia Meloni, per quest'anno la stretta introdotta dal capitolo previdenza dell'ultima legge di bilancio produce un ...