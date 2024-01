Pd-M5S | è scontro sul Piemonte | si cerca la coalizione ma mancano i compromessi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Le elezioni regionali insi avvicinano, così come i primi tentativi di creare un fronte aperto che possa tener testa al candidato azzurro Alberto Cirio. Un fronte aperto su cui hanno iniziato a lavorare Pd e M5S, che ieri hanno avuto un primo incontro per discutere strategie, programmi e papabili candidati. Purtroppo, nulla è L'articolo proviene da Il Difforme.

Il M5s contesta in aula il governo Meloni, dopo le parole della presidente del Consiglio e il contraltare di Matteo Salvini sulla guerra di Gaza . ... (247.libero)

Il leader M5S Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Antonio Tajani si sono scontrati oggi alla Camera durante il question time sulla crisi in ... (open.online)

Leggi Anche Bavaglio, dopo le parole di Meloni asse tra Fnsi, Pd e: 'Passo indietro su diritto di cronaca e tutela dell'indagato' Il giorno successivo ecco il passo indietro di Amato: 'È una ...Dal Conte, leaderche da primo ministro ha mantenuto più coerenza nel minutaggio delle sue ... "Capisco che dovete fare gli sciacalli":Donzelli - Malpezzi, come va a finire - VideoGiuliano Amato lascia la presidenza della Commissione algoritmi. Ad annunciarlo, all’indomani della conferenza stampa di ‘inizio anno’ della premier Giorgia Meloni, è lo stesso ex presidente del Consi ...Il segretario di Rifondazione Comunista ed ex consigliere regionale Maurizio Acerbo: "ll video della votazione sull'emendamento che ha praticamente azzerato la Riserva Naturale del Borsacchio mostra q ...