Pazienza | “Nel girone di ritorno servirà coraggio”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La squadra è pronta. Dovrà esseresa per la seconda parte della stagione dando il massimo come già accaduto. La voglia di riscatto deve esserci sempre, al di là del risultato deld’andata”. Parla così Michelealla vigilia della sfida in esterna contro il Latina. “Affrontiamo una squadra organizzata, difficile se non presa con l’atteggiamento giusto.la miglior prestazione per venirne fuori”. “Il mercato è una distrazione non solo per noi – dice il tecnico biancoverde – Per noi ci sono state già due opportunità, che sono Liotti e De Cristofaro. Ringrazio la società per l’ennesimo sforzo con due elementi che rinforzano una rosa già di per sé forte”. E suld’andata,è chiaro: “È mancata continuità che rispetto a ...