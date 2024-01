Pavia | bloccato con droga | a casa trovano bottino di furto capodanno | 2 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Milano, 5 gen.(Adnkronos) - Nei giorni scorsi, a, la polizia ha arrestato un giovane di 18 anni per i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale ed uno di 26 anni per il reato di tentatoaggravato. Quest'ultimo è stato anche denunciato a piede libero per ricettazione. La sera del 1 gennaio scorso, durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della squadra volante hanno notato uno scambio sospetto tra due persone lungo via Tasso e hanno deciso di sottoporle a controllo. Uno dei due, alla vista dei poliziotti, è riuscito a darsi alla fuga mentre l'altro, che aveva tentato di disfarsi di un involucro di cellophane contenente verosimilmente cocaina, è stato raggiunto. Il giovane ha tentato di resistere colpendo a calci e pugni gli agenti, ma è stato ...