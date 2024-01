Pavia | ai domiciliari scambia poliziotti per ladri e punta fucile a canne mozze | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - La polizia haun 44enne straniero, domiciliato a Vigevano, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, illecita detenzione e ricettazione di arma alterata. E' accaduto la scorsa notte a Vigevano, nel pavese. L'uomo, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare alternativa al carcere, è stato sorpreso dagli agenti della volante mentre, durante uno dei previsti controlli, imbracciava uncalibro 12 (doppietta) con lemozzate nel quale stava tentando di inserire cartucce a pallettoni. Gli operatori di polizia hanno estratto l'arma in dotazione e intimato al soggetto di posare il. L'uomo ha immediatamente posato l'arma e consegnato le cartucce che aveva in tasca, spiegando di aver udito dei rumori e di aver temuto che si ...