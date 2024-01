Pavard titolare col Verona? Il francese ha qualcosa da dimostrare

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024) In Inter-potrebbe tornare a giocare da. E adesso ildevesul campo di poter avere un impatto superiore a quello visto fino ad ora. Perché la concorrenza è agguerrita. PARTITA DEL RIENTRO – Inter-è in predicato di diventare la partita del ritorno di. Un fatto non banale. Ilinfatti non giocadal quattro novembre, data della sfida con l’Atalanta in cui si è infortunato alla rotula. Da allora solo sette minuti complessivi da subentrato. E adesso hada. ANCORA IN RODAGGIO – L’inserimento dinell’Inter infatti sostanzialmente è ancora in rodaggio. Il trasferimento più oneroso del mercato ...